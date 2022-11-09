Кондратьев: на Кубани с начала года в рамках капремонта в многоэтажках заменили более 150 лифтов

Кондратьев: на Кубани с начала года в рамках капремонта в многоэтажках заменили более 150 лифтов

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во время встречи с руководством фирмы-поставщика лифтового оборудования ООО «КАХМАН».

По словам главы региона, Кубани является лидером в России по объему строительства жилья и соцобъектов.

«В рамках программы капремонта только в этом году мы уже заменили более 150 лифтов. Ваша продукция востребована в регионе, спасибо, что сохраняете производство и рабочие места, стремитесь к развитию», — отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас доля отечественных компонентов в производстве лифтов ООО «Кахман» составляет всего 54%. Губернатор отметил, что у производителя есть все возможности, чтобы перейти на собственную продукцию и не зависеть от зарубежных компаний. Вениамин Кондратьев заверил, что Кубань готова оказать необходимую поддержку, чтобы уровень локализации достиг 100%.

Губернатор также отметил, что ООО «Кахман» является примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса в сфере импортозамещения. С 2019 года на Кубани в многоэтажных домах установили 168 лифтов За 3года производитель получил более 25 млн рублей субсидий. Краевой Фонд развития промышленности выдал еще около 28 млн рублей льготных займов.

Гендиректор ООО «КАХМАН» Кахраман Юлдашев сообщил, что предприятие имеет собственное конструкторское бюро. Оно занимается разработкой медицинских, грузовых, панорамных лифтов. В следующем году благодаря поддержке властей Кубани поставщик планирует освоить линию производства новых комплектующих. Это позволит отказаться от импорта и повысить локализацию до 70%.

Всего на Кубани в рамках действия программы обновили более 2,3 тыс. лифтов. Все они отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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