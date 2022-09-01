В Краснодарском крае доля общественного транспорта с безналичной оплатой достигла 92%
На Кубани перевозчиков на законодательном уровне обязали оснастить весь общественный транспорт терминалами для безналичной оплаты.
Кампанию по развитию безналичной оплаты в транспорте в регионе ведут с 2020 года. Тогда терминалы для оплаты проезда картами были в 30% транспорта, сейчас этот показатель вырос до 91,6%.
Сейчас в Краснодарском крае терминалами оснащены 4,8 тыс. единиц общественного транспорта. При этом в 29 из 44 муниципалитетах региона устройствами для безналичной оплаты оборудовали весь парк транспорта.
По словам первого заместителя министра экономики Краснодарского края Игоря Красавина, с начала 2022 году в регионе число терминалов в общественном транспорте увеличилось на 20%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
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