В Краснодарском крае доля общественного транспорта с безналичной оплатой достигла 92%

Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

На Кубани перевозчиков на законодательном уровне обязали оснастить весь общественный транспорт терминалами для безналичной оплаты.

Кампанию по развитию безналичной оплаты в транспорте в регионе ведут с 2020 года. Тогда терминалы для оплаты проезда картами были в 30% транспорта, сейчас этот показатель вырос до 91,6%.

Сейчас в Краснодарском крае терминалами оснащены 4,8 тыс. единиц общественного транспорта. При этом в 29 из 44 муниципалитетах региона устройствами для безналичной оплаты оборудовали весь парк транспорта.

По словам первого заместителя министра экономики Краснодарского края Игоря Красавина, с начала 2022 году в регионе число терминалов в общественном транспорте увеличилось на 20%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

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