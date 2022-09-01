Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае доля общественного транспорта с безналичной оплатой достигла 92%

Общество
01.09.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-dolya-obshhestvennogo-transporta-s-beznalichnoj-oplatoj-dostigla-92
В Краснодарском крае доля общественного транспорта с безналичной оплатой достигла 92%
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

На Кубани перевозчиков на законодательном уровне обязали оснастить весь общественный транспорт терминалами для безналичной оплаты.

Кампанию по развитию безналичной оплаты в транспорте в регионе ведут с 2020 года. Тогда терминалы для оплаты проезда картами были в 30% транспорта, сейчас этот показатель вырос до 91,6%.

Сейчас в Краснодарском крае терминалами оснащены 4,8 тыс. единиц общественного транспорта. При этом в 29 из 44 муниципалитетах региона устройствами для безналичной оплаты оборудовали весь парк транспорта.

По словам первого заместителя министра экономики Краснодарского края Игоря Красавина, с начала 2022 году в регионе число терминалов в общественном транспорте увеличилось на 20%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Читайте также: в Краснодаре маршрутчик отказался принимать оплату через терминал и угрожал пассажиру.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях