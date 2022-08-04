В Краснодаре маршрутчик отказался принимать оплату через терминал и угрожал пассажиру

В Краснодаре маршрутчик отказался принимать оплату через терминал и угрожал пассажиру

Видео с этим инцидентом опубликовали в соцсетях. Как пояснил автор ролика, он хотел оплатить проезд банковской картой через терминал, но водитель был готов принимать только наличные деньги или перевод.

По словам пассажира, 3 августа он сел в маршрутку № 4. Ее водитель заявил, что оплата картой невозможна. Маршрутчик предложил оплатить проезд наличными деньгами или онлайн-переводом на карту. Пассажиры были готовы оплатить проезд на конечной остановке, когда водитель заменит батарею в терминале. В результате спора, по словам автора видео, он получил удар монтировкой по руке и был вынужден выйти.

Читайте также: в Краснодаре за грубость отстранят от работы водителя маршрутного автобуса.