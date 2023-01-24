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В Краснодарском крае до конца 2024 года планируют ликвидировать три свалки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-kontsa-2024-goda-planiruyut-likvidirovat-tri-svalki
В Краснодарском крае до конца 2024 года планируют ликвидировать три свалки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В регионе подвели итоги реализации национального проекта «Экология» в 2022 году в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Краевое министерство ТЭК и ЖКХ в рамках федерального проекта «Чистая страна» планирует до конца 2024 года ликвидировать свалки в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянском районе.

«В 2022 году мы провели масштабную подготовительную работу, направленную на получение федерального финансирования. Кроме того, разработали проектно-сметную документацию и получили заключения государственных экспертиз на рекультивацию свалок», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В декабре прошлого года с Минприроды РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии на сумму более 594 млн рублей в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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