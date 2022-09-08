В Краснодарском крае до 9 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса
На Кубани действует предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.
По данным синоптиков, с 8 по 9 сентября в крае прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В предгорьях Сочи сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
В местах массового пребывания людей — на автостанциях, вокзалах и аэропорту Сочи в целях профилактики граждан по громкой связи информируют о неблагоприятной сухой погоде.
Жителей и гостей Кубани призывают ответственно относиться к отдыху на природе и соблюдать все необходимые правила безопасности. В лесу запретили разводить костры, использовать мангалы, примусы и паяльные лампы.
Мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами ведут около 480 групп, в состав которых входят чиновники, сотрудники МЧС России, полиции и казачество. В основном маршруты групп спланированы на территориях населенных пунктов, подверженных возникновению лесных и ландшафтных пожаров, а также плавнях и парковых зонах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: запрет на въезд в леса Краснодарского края продлили до 21 сентября.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- В России зарегистрировали второй случай заболевания оспой обезьян
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?