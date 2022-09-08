В Краснодарском крае до 9 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани действует предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.

По данным синоптиков, с 8 по 9 сентября в крае прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В предгорьях Сочи сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В местах массового пребывания людей — на автостанциях, вокзалах и аэропорту Сочи в целях профилактики граждан по громкой связи информируют о неблагоприятной сухой погоде.

Жителей и гостей Кубани призывают ответственно относиться к отдыху на природе и соблюдать все необходимые правила безопасности. В лесу запретили разводить костры, использовать мангалы, примусы и паяльные лампы.

Мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами ведут около 480 групп, в состав которых входят чиновники, сотрудники МЧС России, полиции и казачество. В основном маршруты групп спланированы на территориях населенных пунктов, подверженных возникновению лесных и ландшафтных пожаров, а также плавнях и парковых зонах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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