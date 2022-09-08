Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае до 9 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса

Общество
08.09.2022 18:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-9-sentyabrya-prodlili-preduprezhdenie-o-pozharoopasnosti-5-klassa
В Краснодарском крае до 9 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани действует предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.

По данным синоптиков, с 8 по 9 сентября в крае прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В предгорьях Сочи сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В местах массового пребывания людей — на автостанциях, вокзалах и аэропорту Сочи в целях профилактики граждан по громкой связи информируют о неблагоприятной сухой погоде.

Жителей и гостей Кубани призывают ответственно относиться к отдыху на природе и соблюдать все необходимые правила безопасности. В лесу запретили разводить костры, использовать мангалы, примусы и паяльные лампы.

Мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами ведут около 480 групп, в состав которых входят чиновники, сотрудники МЧС России, полиции и казачество. В основном маршруты групп спланированы на территориях населенных пунктов, подверженных возникновению лесных и ландшафтных пожаров, а также плавнях и парковых зонах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: запрет на въезд в леса Краснодарского края продлили до 21 сентября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В России зарегистрировали второй случай заболевания оспой обезьян
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях