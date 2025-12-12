В Краснодарском крае до 35 лет вырос возраст вступающих в брак пар

По данным краевого управления ЗАГС , за десятилетие средний возраст вступающих в брак жителей региона увеличился, а вместе с ним и возраст, в котором женщины рожают детей.

В 2015 году средний возраст вступления в брак составлял 20-25 лет — это была самая многочисленная возрастная группа среди пар. Сегодня 37% пар на Кубани принимают решение узаконить свои отношения в возрасте 35 лет и старше.

По словам начальника правового отдела регионального управления ЗАГС Ирины Схаляхо, увеличение возраста новобрачных неминуемо сказывается и на рождении детей. В 2025 году средний возраст рожающих женщин в крае составляет от 25 до 29 лет — это 26% от всех мам. В 2009 году средний возраст рожающих женщин составлял 20-25 лет.

Схаляхо отметила, что также увеличилось количество женщин, которые становятся мамами после 40 лет. В 2009 году их было 780, по итогам 2025 года — больше 2 тыс.

За 11 месяцев этого года на Кубани родились 42 тыс. детей, к концу декабря эта цифра приблизится к 50 тыс. новорожденных. Согласно принятой в марте демографической стратегии России, суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году должен составлять 1,6, а к 2036 году — 1,8.

По словам начальника отдела демографической и семейной политики министерства труда и социального развития Кубани Ольги Пикаловой, для достижения цели этот показатель в стране необходимо поднять выше 2,1, для этого в каждой семье должно рождаться по трое детей.

Пикалова отметила, что в Краснодарском крае соответствующий коэффициент составляет 1,5 — это на 0,1 выше, чем по стране (1,4), сообщает kuban.aif.ru.

