В Краснодарском крае до 29 августа продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В МЧС 28 августа продлило предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности на территории Краснодарского края.

По данным Краснодарского ЦГМС, 28 и 29 августа местами в западной половине края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В большинстве районов края, включая Краснодар и Черноморское побережье, 28 и 29 августа сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В предгорьях и низких горах Сочи 28, 29 и 30 августа ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о том, что чрезвычайная пожароопасность 5 класса в Краснодарском крае сохранится до 28 августа.