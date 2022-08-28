В Краснодарском крае до 29 августа продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса
В МЧС 28 августа продлило предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности на территории Краснодарского края.
По данным Краснодарского ЦГМС, 28 и 29 августа местами в западной половине края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
В большинстве районов края, включая Краснодар и Черноморское побережье, 28 и 29 августа сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В предгорьях и низких горах Сочи 28, 29 и 30 августа ожидается высокая пожароопасность 4 класса.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о том, что чрезвычайная пожароопасность 5 класса в Краснодарском крае сохранится до 28 августа.
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