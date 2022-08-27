Чрезвычайная пожароопасность 5 класса в Краснодарском крае сохранится до 28 августа

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозу синоптиков, 27 и 28 августа в западной половине Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

На западе региона расположены: Темрюкский, Славянский, Приморско-Ахтарский, Ейский, Щербиновский, Каневской, Брюховецкий и Тимашевский районы.

Также до 28 августа в больше муниципалитетов Краснодарского края, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, сохранится пожароопасность 4 класса.

С начала 2022 года на Кубани произошло 16 лесных пожаров и 345 случаев загорания сухой растительности.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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