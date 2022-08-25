В Анапе на пустыре загорелся мусор на площади 150 кв. метров

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Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 24 августа в 23:46.

На место выехали пожарные подразделения. В 23:56 спасатели прибыли по адресу и установили, что горит мусор площади 150 кв. м. В 23:57 пожар локализовали, в 0:05 — полностью потушили.

На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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