В Анапе на пустыре загорелся мусор на площади 150 кв. метров
Происшествия
25.08.2022 09:13
Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 24 августа в 23:46.
На место выехали пожарные подразделения. В 23:56 спасатели прибыли по адресу и установили, что горит мусор площади 150 кв. м. В 23:57 пожар локализовали, в 0:05 — полностью потушили.
На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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