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В Краснодарском крае до 21 августа ожидаются сильные дожди и смерчи

Происшествия
19.08.2022 09:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-21-avgusta-ozhidayutsya-silnye-dozhdi-i-smerchi
В Краснодарском крае до 21 августа ожидаются сильные дожди и смерчи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, с 19 августа до второй половины 21 августа на Кубани местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

На участке от Анапы до Сочи есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

В связи с непогодой в Краснодарском крае до 21 августа объявили штормовое предупреждение.

Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 19 августа.

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