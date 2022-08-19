В Краснодарском крае до 21 августа ожидаются сильные дожди и смерчи
Происшествия
19.08.2022 09:52
По прогнозу синоптиков, с 19 августа до второй половины 21 августа на Кубани местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
На участке от Анапы до Сочи есть опасность формирования смерчей над Черным морем.
В связи с непогодой в Краснодарском крае до 21 августа объявили штормовое предупреждение.
Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 19 августа.
Популярные новости
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины