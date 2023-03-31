В Краснодарском крае до 2 апреля температура воздуха будет опускаться до -4 °С

В Краснодарского края продлили до 2 апреля действие штормового предупреждения о заморозках.

По данным синоптиков, ночью и утром 2 апреля температура воздуха опустится до -4 °С. Спасатели предупреждают, что в связи с похолоданием возрастает риск возникновения пожаров в жилом секторе.

Жителей и гостей Кубани призывают соблюдать меры пожарной безопасности в быту. В случае возникновения ЧС следует звонить на единый номер пожарных и спасателей с городского 01, с мобильных — 101 и на Единый номер вызова экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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