В Краснодарском крае до 2 апреля температура воздуха будет опускаться до -4 °С
Общество
31.03.2023 14:51
В Краснодарского края продлили до 2 апреля действие штормового предупреждения о заморозках.
По данным синоптиков, ночью и утром 2 апреля температура воздуха опустится до -4 °С. Спасатели предупреждают, что в связи с похолоданием возрастает риск возникновения пожаров в жилом секторе.
Жителей и гостей Кубани призывают соблюдать меры пожарной безопасности в быту. В случае возникновения ЧС следует звонить на единый номер пожарных и спасателей с городского 01, с мобильных — 101 и на Единый номер вызова экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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