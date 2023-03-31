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Минувшей ночью в Краснодарском крае наблюдались заморозки до -6 °С

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minuvshej-nochyu-v-krasnodarskom-krae-nablyudalis-zamorozki-do-6-s
Минувшей ночью в Краснодарском крае наблюдались заморозки до -6 °С
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным Краснодарского гидрометцентра в ночь на 31 марта в Мостовском, Отрадненском, Лабинском районах и в Армавире наблюдались заморозки в воздухе.

По данным метеостанции Псебая, с 21:30 до 8:00 минимальная температура в воздухе составила -5,7 °С. В Лабинске минимальная температура в воздухе составила -2,5 °С. В Армавире с 4:00 до 6:00 30 марта температура опустилась до -1,5 °С. Максимально температура воздуха понизилась до -6,7 °С в Отрадненском районе.

В связи с этим возможно частичное повреждение бутонов, распустившихся цветов и косточковых, а также семечковых и плодовых культур — абрикосов, алычи, черешни. Считается, что если продолжительность заморозков больше четырех часов, то это опасно для цветущих плодовых деревьев и кустарников.

Также возможно повреждение всходов сахарной свеклы. Могут быть повреждены всходы кукурузы ранних сроков сева. Особенно чувствительны к заморозкам такие овощные культуры как огурцы, кабачки, томаты и картофель, сообщает Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Telegram.

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