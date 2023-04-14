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В Краснодарском крае до 17 апреля ожидаются заморозки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-17-aprelya-ozhidayutsya-zamorozki
В Краснодарском крае до 17 апреля ожидаются заморозки
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, 15, 16 и 17 апреля на Кубани ночью и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха опустится до -1…-3 °С.

При этом на Черноморском и Азовском побережьях заморозков в ближайшие дни не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Заморозки в апреле могут вызвать гибель или повреждение семечковых и плодовых косточковых сельскохозяйственных культур, а также теплолюбивых растений. Жителям Кубани рекомендуют заранее защитить свои растения от сильного холода. К примеру, накрыть полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом. Молодые всходы от заморозков поможет защитить пузырчатая пленка, грубая гофрированная бумага, тростниковые или соломенные маты.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 15 апреля. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с градом и грозой и ветер скоростью до 20-22 м/с.

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