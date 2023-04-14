В Краснодарском крае до 17 апреля ожидаются заморозки

По прогнозу синоптиков, 15, 16 и 17 апреля на Кубани ночью и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха опустится до -1…-3 °С.

При этом на Черноморском и Азовском побережьях заморозков в ближайшие дни не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Заморозки в апреле могут вызвать гибель или повреждение семечковых и плодовых косточковых сельскохозяйственных культур, а также теплолюбивых растений. Жителям Кубани рекомендуют заранее защитить свои растения от сильного холода. К примеру, накрыть полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом. Молодые всходы от заморозков поможет защитить пузырчатая пленка, грубая гофрированная бумага, тростниковые или соломенные маты.

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