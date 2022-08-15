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В Краснодарском крае до 16 августа ожидается 39-градусная жара

Общество
15.08.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-16-avgusta-ozhidaetsya-39-gradusnaya-zhara
В Краснодарском крае до 16 августа ожидается 39-градусная жара
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 15 августа с 15:00 до 17:00, а также днем 16 августа в северной половине Кубани ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +39 °C.

Из-за жары в Краснодарском крае объявили предупреждение. Жителей и гостей региона просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

Спасатели рекомендуют в эти дни:

  • не выходить на солнце в полуденные часы,
  • стараться передвигаться по тени;
  • носить светлую одежду из хлопка с головным убором;
  • пить больше воды и не употреблять алкогольные напитки;
  • при тепловом поражении нужно сразу перейти в тень или принять душ.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителей и гостей Краснодарского края предупредили об «опасном солнце».

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