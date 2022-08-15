В Краснодарском крае до 16 августа ожидается 39-градусная жара
Общество
15.08.2022 10:00
По прогнозу синоптиков, 15 августа с 15:00 до 17:00, а также днем 16 августа в северной половине Кубани ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +39 °C.
Из-за жары в Краснодарском крае объявили предупреждение. Жителей и гостей региона просят соблюдать все необходимые меры безопасности.
Спасатели рекомендуют в эти дни:
- не выходить на солнце в полуденные часы,
- стараться передвигаться по тени;
- носить светлую одежду из хлопка с головным убором;
- пить больше воды и не употреблять алкогольные напитки;
- при тепловом поражении нужно сразу перейти в тень или принять душ.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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