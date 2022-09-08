В Краснодарском крае для голосования откроют около 3 тыс. избирательных участков

Видео канала «Кубань 24»

Выборы на Кубани стартуют 9 сентября, они пройдут три дня подряд.

Избирательные участки оснастили металлодетекторами, кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации. Обеспечивать порядок в местах для голосования будут 20 тыс. полицейских и росгвардейцев, а также 6 тыс. казаков.

В Краснодарском крае пройдут сразу 102 избирательные кампании. Главная из них — отбор кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Кроме того, жителям предстоит избрать 91 депутата четырех представительных органов муниципальных образований, глав 2 городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования.

Всего на Кубани 4,5 млн избирателей, для 57 тыс. из них голосование состоится впервые. По новым правилам первый день выборов совпадает с «днем тишины». Любая агитация с 9 сентября запрещена.

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