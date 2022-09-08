Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае для голосования откроют около 3 тыс. избирательных участков

Политика
08.09.2022 09:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-dlya-golosovaniya-otkroyut-okolo-3-tys-izbiratelnyh-uchastkov
Видео канала «Кубань 24»

Выборы на Кубани стартуют 9 сентября, они пройдут три дня подряд.

Избирательные участки оснастили металлодетекторами, кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации. Обеспечивать порядок в местах для голосования будут 20 тыс. полицейских и росгвардейцев, а также 6 тыс. казаков.

В Краснодарском крае пройдут сразу 102 избирательные кампании. Главная из них — отбор кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Кроме того, жителям предстоит избрать 91 депутата четырех представительных органов муниципальных образований, глав 2 городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования.

Всего на Кубани 4,5 млн избирателей, для 57 тыс. из них голосование состоится впервые. По новым правилам первый день выборов совпадает с «днем тишины». Любая агитация с 9 сентября запрещена.

Читайте также: Центр общественного наблюдения приглашает желающих следить за выборами в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В честь Дня города для жителей Краснодара подготовили мультимедийную экскурсию
  2. ФК «Краснодар» подписал трехлетний контракт с португальцем Батчи
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях