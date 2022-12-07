В Краснодарском крае девушка на Lada Granta вылетела с трассы и погибла
Происшествия
07.12.2022 17:36
Смертельное ДТП произошло 6 декабря в 19:40 в Новопокровском районе на автодороге «Тихорецк — с. Белая Глина — граница Ростовской области».
По предварительным данным, 26-летняя девушка ехала на автомобиле Lada Granta. На большой скорости она не справилась с управлением и съехала с дороги, автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП девушка погибла на месте от полученных травм, сообщает «Сельская газета» со ссылкой на ОГИБДД Новопокровского района.
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