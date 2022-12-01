В Краснодарском крае чиновникам разрешили принимать наградное оружие от глав иностранных государств
Соответствующее постановление, подписанное губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, 1 декабря опубликовали на сайте администрации края. В силу документ вступит 2 декабря текущего года.
Согласно постановлению, лица, замещающие государственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы Кубани, могут принимать в качестве подарков наградное оружие от глав государств и глав правительств иностранных государств.
Решение о принятии наградного оружия будет принимать глава региона. Ходатайство на имя губернатора нужно направлять с приложенным удостоверением личности, оригиналом документа о награждении оружием и нотариально заверенным переводом на русский язык документом о награждении. Также потребуется приложить медзаключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
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