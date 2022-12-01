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В Краснодарском крае чиновникам разрешили принимать наградное оружие от глав иностранных государств

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-chinovnikam-razreshili-prinimat-nagradnoe-oruzhie-ot-glav-inostrannyh-gosudarstv
В Краснодарском крае чиновникам разрешили принимать наградное оружие от глав иностранных государств
Фото gurb.mosreg.ru

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, 1 декабря опубликовали на сайте администрации края. В силу документ вступит 2 декабря текущего года.

Согласно постановлению, лица, замещающие государственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы Кубани, могут принимать в качестве подарков наградное оружие от глав государств и глав правительств иностранных государств.

Решение о принятии наградного оружия будет принимать глава региона. Ходатайство на имя губернатора нужно направлять с приложенным удостоверением личности, оригиналом документа о награждении оружием и нотариально заверенным переводом на русский язык документом о награждении. Также потребуется приложить медзаключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

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