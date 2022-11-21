Путин подписал закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Закон, обязывающий кандидатов в атаманы Всероссийского казачьего общества представлять сведения о доходах, расходах и имуществе, опубликовали 21 ноября на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, аналогичные сведения кандидат в атаманы должен будет предоставить в отношении жены и несовершеннолетних детей. Если кандидат откажется предоставить данные или предоставит неверные или неполные сведения, это станет основанием для отказа в назначении на должность.

Также закон обязывает атаманов войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр таких обществ в РФ, и атамана Всероссийского казачьего общества размещать в интернете сведения о доходах, расходах и имуществе.

Одновременно закон предусматривает, что эти данные будут предоставляться общероссийским СМИ для опубликования. Отмечается, что если кандидат не был назначен на должность атамана, сведения о доходах не могут быть использованы в дальнейшем и подлежат уничтожению.

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