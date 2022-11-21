Материальную помощь участникам спецоперации на Украине освободили от налогов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий закон, предусматривающий поправки в Налоговом кодексе, 21 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно внесенным изменениям, с 1 января освобождаются от НДФЛ доходы (деньги или имущество) безвозмездно полученные контрактниками, мобилизованными и добровольцами, участвующими в СВО, а также членами их семей. При этом передача имущества не будет облагаться НДС. Связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, от налогов освободили и выплаты работникам для возмещения расходов на командировки в новые регионы РФ для восстановления объектов инфраструктуры.

Помимо этого, закон предусматривает налоговые льготы, которые должны дополнительно стимулировать работодателей оказывать материальную поддержку мобилизованным сотрудникам.

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