В Краснодарском крае чиновника оштрафовали на 30 тыс. рублей за несанкционированную свалку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Кореновского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Во время проверки установили, что на территории Дядьковского сельского поселения на земельном участке образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов площадью более 19 тыс. кв. м. Местная администрация не приняла мер, чтобы ликвидировать свалку.

Прокуратурой направила иск в суд с требованием убрать мусор с участка. В отношении заместителя главы муниципалитета возбудили административное дело о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Чиновника оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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