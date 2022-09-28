В Краснодарском крае бывшего зампрокурора района посадили почти на 8 лет за взятку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор Успенского районного суда.

По данным суда, в марте 2021 года заместитель прокурора Успенского района предложил директору МУП «Успенский водоканал», в отношении которого в полиции проводили проверку, передать ему 250 тыс. рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина сказал, что у него нет таких денег, тогда прокурор снизил сумму до 200 тыс. рублей. Мужчина согласился, но сообщил о требовании в правоохранительные органы. После этого 17 марта 2021 года при передаче денег зампрокурора задержали.

Возбудили уголовное дело о получении взятки. В суде подсудимый не признал вину, просил суд переквалифицировать статью. Суд назначил ему 7 лет 10 месяцев лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, а также лишил его прав занимать должности в госорганах и органах власти.

Осужденный обжаловал приговор. Краснодарский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения. После этого приговор вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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