Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае бывшего зампрокурора района посадили почти на 8 лет за взятку

Происшествия
28.09.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-byvshego-zamprokurora-rajona-posadili-pochti-na-8-let-za-vzyatku
В Краснодарском крае бывшего зампрокурора района посадили почти на 8 лет за взятку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор Успенского районного суда.

По данным суда, в марте 2021 года заместитель прокурора Успенского района предложил директору МУП «Успенский водоканал», в отношении которого в полиции проводили проверку, передать ему 250 тыс. рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина сказал, что у него нет таких денег, тогда прокурор снизил сумму до 200 тыс. рублей. Мужчина согласился, но сообщил о требовании в правоохранительные органы. После этого 17 марта 2021 года при передаче денег зампрокурора задержали.

Возбудили уголовное дело о получении взятки. В суде подсудимый не признал вину, просил суд переквалифицировать статью. Суд назначил ему 7 лет 10 месяцев лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, а также лишил его прав занимать должности в госорганах и органах власти.

Осужденный обжаловал приговор. Краснодарский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения. После этого приговор вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре бывшего сотрудника мэрии посадили за взятку в 500 тыс. рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
  2. В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
  3. В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
  6. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях