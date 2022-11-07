В Краснодарском крае мужчину посадили за обещание передать 2 млн рублей взятки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В ноябре Краснодарский краевой суд вынес по делу окончательный приговор.

По данным следствия, житель Тихорецкого района проходил службу в правоохранительной системе и знал работу следственных органов изнутри. Он получил информацию о том, что в отношении его знакомого возбудили уголовное дело и сказал ему, что у него есть связи и возможность передать взятку за увод от уголовной ответственности. Злоумышленник назвал сумму в 2 млн рублей.

Мужчина обратился в УФСБ России по Краснодарскому краю. В марте 2020 года сразу после того, как злоумышленник получил всю сумму, его задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по статье «Обещание и предложение посредничества во взяточничестве». В суде подсудимый вину признал частично. Он заявил о том, что деньги брал для оказания знакомому юридической помощи адвоката. Выселковский районный суд назначил подсудимому 3 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей.

Приговор был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу.

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