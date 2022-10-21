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В Краснодаре адвокат вымогала у директора фирмы 1,5 млн рублей за снятие ареста со счетов

Происшествия
21.10.2022 13:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-advokat-vymogala-u-direktora-firmy-1-5-mln-rublej-za-snyatie-aresta-so-schetov
В Краснодаре адвокат вымогала у директора фирмы 1,5 млн рублей за снятие ареста со счетов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 50-летняя женщина-адвокат представляла интересы одной из коммерческих фирм Краснодара, активы которой были арестованы. В марте адвокат и ее сообщник, личность которого устанавливается, решили похитить деньги предприятия, интересы которого адвокат должна была защищать. Злоумышленница сказала директору фирмы о том, что может помочь через суд снять арест со счетов и попросила за это 1,5 млн рублей.

После этого, 17 марта руководитель предприятия передал адвокату 500 тыс. рублей. Женщина на протяжении 3 месяцев требовала от него еще 1 млн рублей. Директор понял, что действия адвоката незаконны, и сообщил об этом в краевое СУ СКР. Днем 27 июня адвокат отправила своего супруга на встречу, где ему в салоне автомобиля на улице Пригородной передали требуемую сумму. После этого адвоката задержали оперативники ФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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