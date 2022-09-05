В Краснодарском крае бюджетникам поднимут зарплату

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В соответствии с указами президента России прибавку получат более 106 тыс. работников бюджетной сферы края. Об этом шла речь на краевом совещании под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

На повышение зарплат этим категориям работников власти Кубани предусмотрели 5 млрд рублей.

«Социальные работники, медики и педагоги ежедневно помогают миллионам жителей Кубани. Врачи спасли регион в период пандемии коронавируса, продолжают это делать и сегодня. От учителей зависит образование наших детей», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Первый заместитель губернатора Игорь Галась доложил, что вопрос о выделении денег рассмотрят на сессии ЗСК в октябре.

«В 2022 году повысят зарплату отдельным категориям работников бюджетной сферы — педагогам, врачам, среднему и младшему медперсоналу, социальным работникам и работникам культуры», — сообщил Галась.

Также он отметил, что уровень безработицы в крае по-прежнему не превышает 0,6%. Это связано с принятыми в регионе мерами поддержки бизнеса и социальной ответственностью предпринимателей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно помочь бизнесу сохранять трудовые коллективы. Он предложил перепрофилировать или модернизировать предприятия, которые попали в непростую ситуацию, а также помогать сотрудникам иностранных компаний, которые покинули российский рынок, найти новую работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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