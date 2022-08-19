Эксперт: из-за санкций в России вырос спрос на работу «синих воротничков»

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Из-за усиления санкций со стороны Запада на российских предприятиях вырос спрос на специалистов по ремонту техники, сообщила эксперт по рынку труда HeadHunter Наталья Данина.

«На рынке труда как были, так и нужны IT-специалисты, они всегда в тренде. Но у нас есть и новые горячие тренды. В условиях санкций на производственных предприятиях вырос спрос на «синие воротнички», на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование», — рассказала Данина.

По словам эксперта, сейчас «синие воротнички» в России могут рассчитывать на очень высокую зарплату. В Москве оплата труда представителей этой специальности не уступает зарплате офисных сотрудников, сообщает радио Sputnik.

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