Эксперт: из-за санкций в России вырос спрос на работу «синих воротничков»
Экономика
19.08.2022 13:36
Из-за усиления санкций со стороны Запада на российских предприятиях вырос спрос на специалистов по ремонту техники, сообщила эксперт по рынку труда HeadHunter Наталья Данина.
«На рынке труда как были, так и нужны IT-специалисты, они всегда в тренде. Но у нас есть и новые горячие тренды. В условиях санкций на производственных предприятиях вырос спрос на «синие воротнички», на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование», — рассказала Данина.
По словам эксперта, сейчас «синие воротнички» в России могут рассчитывать на очень высокую зарплату. В Москве оплата труда представителей этой специальности не уступает зарплате офисных сотрудников, сообщает радио Sputnik.
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