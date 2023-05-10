В Краснодарском крае будут судить женщину, зарезавшую свою мать в новогодние праздники

Преступление произошло в ночь на 2 января в станице Воронежской Усть-Лабинского района. 42-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве.

По версии следствия, женщина и ее 61-летняя мать жили вместе в частном доме и злоупотребляли алкогольными напитками. В тот вечер между ними возник конфликт. Женщина схватила кухонный нож и не менее 11 раз свою мать в туловище и конечности. Пенсионерка скончалась на месте от полученных ранений.

Женщина вызвала на место бригаду скорой помощи, призналась в совершении преступления и выдала следователям нож, которым она убила мать.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу и направили его материалы для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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