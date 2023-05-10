Семерых производителей контрафактного алкоголя будут судить в Краснодарском крае

В Отрадненском районе завершили расследование уголовного дела в отношении семи приезжих мужчин в возрасте от 36 до 58 лет, которых обвиняют в производстве, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции без лицензии в особо крупном размере.

По данным следствия, в мае 2021 года 40-летний мужчина ОПГ, в которую вошли шесть его знакомых. Злоумышленники в мае-июне 2021 года арендовали помещение, купили оборудование и материалы и начали производить этиловый спирт. Злоумышленники систематически передавали одному из руководителей подразделения районного ДПС взятки, чтобы грузовики с алкоголем свободно передвигались по району.

В октябре 2021 года незаконную деятельность ОПГ пресекли. Изъяли более 32,4 тыс. бутылок с контрафактным алкоголем стоимостью более 7,8 млн рублей. При этом на 8 тыс. бутылках были наклеены этикетки с известным товарным знаком. Ущерб его правообладателю превысил 2,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Все обвиняемые во время следствия признали свою вину. На недвижимость и машины обвиняемых наложили арест. Подозреваемых освободили от уголовной ответственности за передачу взяток сотруднику полиции, так как они сами рассказали о преступлении и активно помогали расследованию. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-командир отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Отрадненскому району в мае 2021 года договорился с двумя мужчинами, незаконно производящими и перевозящими спиртное для продажи, что за деньги будет обеспечивать свободный проезд их грузовиков с контрафактом. С 9 июня по 29 октября 2021 года он получил от них лично, через посредников и переводами 660 тыс. рублей. В конце апреля уголовное дело передали в суд.