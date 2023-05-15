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В Краснодарском крае будут судить женщину, убившую свою бабушку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-zhenshhinu-ubivshuyu-svoyu-babushku
В Краснодарском крае будут судить женщину, убившую свою бабушку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 5 марта в станице Каневской в частном доме на улице Московской.

По версии следствия, в тот вечер 42-летняя женщина поссорилась со своей 76-летней бабушкой и сильно избила ее. Она легла спать, а на утро обнаружила, что ее пожилая родственница мертва. Она вызвала бригаду скорой помощи и правоохранителей, признавшись в совершении преступления.

Местную жительницу обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. За это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его материалы с утвержденным обвинительным заключением прокурора для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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