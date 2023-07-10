Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае будут судить женщину, которая зарезала и закопала своего отца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-zhenshhinu-kotoraya-zarezala-i-zakopala-svoego-ottsa
Видео t.me/kubansledcom

Преступление произошло еще 30 декабря 2014 года в станице Калниболотской.

По версии следствия, 53-летний мужчина приехал в Новопокровский район из Пермского края и сначала поселился у сестры, а затем у дочери, которой на тот момент было 28 лет. Родственники постоянно ссорились. После очередного конфликта мужчина решил покинут дом, в этот момент его дочь схватила кухонный нож и ударила его им в спину. От полученных травм он скончался на месте.

Девушка решила скрыть преступление и закопала тело отца во дворе своего дома. В 2017 году она переехала в Красноярский край, где жила последние годы. О пропаже мужчины в правоохранительные органы так никто и не сообщил.

О его убийстве следователям стало известно в октябре 2022 года. Они нашли дочь мужчины, которая вскоре призналась в преступлении. Девушка показала место, где похоронила отца. Там нашли костные останки мужчины.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его материалы для рассмотрения в суд. Они обвиняют 36-летнюю женщину в умышленном убийстве своего отца. Сейчас она находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи будут судить девушку, позволившую сожителю убить ее 7-летнюю дочь. Преступление произошло еще 27 мая.

Статьи
Семена чиа: что это за суперфуд, польза и вред
Семена чиа: что это за суперфуд, польза и вред
Календарь сезонных овощей, фруктов и ягод
Календарь сезонных овощей, фруктов и ягод
Гормоны счастья: какие бывают и как вырабатываются
Гормоны счастья: какие бывают и как вырабатываются
Какими болезнями стресс грозит мужчинам
Какими болезнями стресс грозит мужчинам
7 способов сжечь 100 калорий дома
7 способов сжечь 100 калорий дома
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях