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В Краснодарском крае будут судить замдиректора предприятия, по вине которого рабочему оторвало пальцы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-zamdirektora-predpriyatiya-po-vine-kotorogo-rabochemu-otorvalo-paltsy
В Краснодарском крае будут судить замдиректора предприятия, по вине которого рабочему оторвало пальцы
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Несчастный случай произошел утром 26 мая на одном из предприятий в станице Новоминской Каневского района.

По версии следствия, в тот день 51-летний заместитель директора производственной компании, являющийся ответственным за охрану труда, в нарушение правил поручил 38-летнему сотруднику работу на фрезерном станке по производству держаков для метел и лопат, которая не входила в его обязанности. Вскоре левая рука рабочего попала в подвижную часть станка, в результате чего ему оторвало пальцы.

На замдиректора предприятия завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью. За это ему грозит штраф и лишение свободы на 1 год.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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