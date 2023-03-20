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В Краснодарском крае будут судить виновника ДТП, в котором погибли мужчина и его новорожденный сын

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-vinovnika-dtp-v-kotorom-pogibli-muzhchina-i-ego-novorozhdennyj-syn
В Краснодарском крае будут судить виновника ДТП, в котором погибли мужчина и его новорожденный сын
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 29 августа прошлого года в Славянском районе. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту этого ДТП и направили материалы в суд для рассмотрения.

По версии следствия, в тот день водитель автомобиля «Приора» сел за руль после употребления алкогольных напитков. Во время движения он на большой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2109. В результате аварии 30-летний водитель и его новорожденный сын погибли на месте от полученных травм. Мать ребенка получила тяжелые травмы.

Водителя «Приоры» обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре будут судить 41-летнего приезжего мужчину, зарезавшего прохожего около ж/д вокзала. Преступление произошло 1 января на территории Привокзальной площади.

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