В Краснодаре будут судить 41-летнего приезжего мужчину, зарезавшего прохожего около ж/д вокзала

Преступление произошло 1 января на территории Привокзальной площади. В марте прокуратура Центрального округа Краснодара направила уголовное дело об убийстве в отношении 41-летнего уроженца Кемеровской области в суд.

По данным следствия, между прохожим и ранее судимым жителем Кемеровской области произошел словесный конфликт. Приезжий достал нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную медпомощь, 4 января он умер.

Возбудили и расследовали уголовное дело об убийстве. Материалы дела передали в Октябрьский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: нанес почти 80 ударов — в Краснодаре будут судить приезжего мужчину, забившего собутыльника ногами.