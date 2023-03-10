Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре будут судить 41-летнего приезжего мужчину, зарезавшего прохожего около ж/д вокзала

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-41-letnego-priezzhego-muzhchinu-zarezavshego-prohozhego-okolo-zh-d-vokzala
В Краснодаре будут судить 41-летнего приезжего мужчину, зарезавшего прохожего около ж/д вокзала
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 1 января на территории Привокзальной площади. В марте прокуратура Центрального округа Краснодара направила уголовное дело об убийстве в отношении 41-летнего уроженца Кемеровской области в суд.

По данным следствия, между прохожим и ранее судимым жителем Кемеровской области произошел словесный конфликт. Приезжий достал нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную медпомощь, 4 января он умер.

Возбудили и расследовали уголовное дело об убийстве. Материалы дела передали в Октябрьский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: нанес почти 80 ударов — в Краснодаре будут судить приезжего мужчину, забившего собутыльника ногами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
  2. Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
  5. Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
  6. Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Прямой эфир
Мы в соцсетях