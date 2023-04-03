В Краснодарском крае будут судить сотрудников вагона-ресторана, по вине которых отравились 123 детей

Дети, следовавшие в летние лагеря Кубани на поезде «Мурманск — Адлер», массово отравились 6 августа 2021 года.

Следователи Краснодарского СО на транспорте завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ. Директора вагона-ресторана, официанта и повара подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. При расследовании этого уголовного дела возникла сложность, связанная с тем, что потерпевшие живут в разных регионах РФ и на значительном расстоянии от Краснодарского края.

По версии следствия, официант и повар заразились нововирусной инфекцией и скрыли это от своего работодателя, проигнорировав санитарные требования. Директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм на рабочем месте. Эти нарушения привели к массовому отравлению несовершеннолетних пассажиров. Потерпевшими признали 123 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 8 взрослых.

Следователи провели более 140 судебно-медицинских экспертиз и собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело в отношении сотрудников вагона-ресторана передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ЗМСУТ СК РФ.

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