Экс-полицейских из Успенского района будут судить за получение взяток на посту ДПС

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД Успенского района, семерых его подчиненных и еще четырех бывших полицейских из Краснодарского края.

Экс-правоохранителей обвиняют в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными обязанностями.

По версии следствия, с июня 2016 года до марта 2020 года сотрудники полиции действовали в составе ОПГ под руководством главы ОМВД Успенского района и систематическим получали взятки от водителей на посту ДПС «Успенский». Общая сумма полученных взяток составила более 2 млн рублей.

Следователи собрали достаточное количество доказательств по этим преступлениям и передали материалы уголовного дела для рассмотрения в суд. На имущество обвиняемых на общую сумму 83 млн рублей наложили арест, сообщает пресс-служба СК РФ.

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