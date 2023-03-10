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Экс-замначальника отдела экономической безопасности УВД Сочи посадили на 11 лет за взятки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-zamnachalnika-otdela-ekonomicheskoj-bezopasnosti-uvd-sochi-posadili-na-11-let-za-vzyatki
Экс-замначальника отдела экономической безопасности УВД Сочи посадили на 11 лет за взятки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в марте вынес Центральный районный суд Сочи.

По данным следствия, в 2013 году, будучи оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями в сфере олимпийского строительства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи, мужчина получил от директора стройкомпании 5,1 млн рублей взятки. За эти деньги полицейский обещал организовать проведения мероприятий по поиску лиц, причастных к мошенничеству в отношении стройкомпании и привлечении их к ответственности.

В 2016 году, уже будучи в должности заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД, злоумышленник за 1 млн рублей предложил владелице той же фирмы помощь во взыскании долга по контракту с организации, которая не оплатила строительные работы. Полицейский сказал, что деньги предназначены для руководства организации, однако присвоил их и потратил по своему усмотрению.

В 2018 году злоумышленник за взятку 3 млн рублей предложил не проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы, которая уклонялась от налогов. Взятку получил посредник для передачи полицейскому. После этого оперативники УФСБ пресекли действия полицейского.

Возбудили уголовное дело о получении взятки с использованием служебного положении, покушении на получение взятки и мошенничестве. Подозреваемый скрылся от следствия, в 2019 году его объявили в международный розыск. Его задержали в октябре 2021 года. В суде вину в получении взяток он не признал, заявил, что его действия следует квалифицировать как мошенничество.

Суд назначил ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 15 млн рублей штрафа. Также суд на 5 лет запретил обвиняемому работать в правоохранительных органах и лишил его специального звания «подполковник полиции». В собственность государства обращена квартира осужденного в Сочи. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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