На Кубани троих полицейских задержали за передачу взятки следователю СКР

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В феврале в отношении двух действующих и одного бывшего сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в октябре 2022 года следователь территориального следственного отдела краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего и 39-летнего инспекторов взвода ДПС ГИБДД ОМВД России Тимашевского района за мелкое взяточничества. Инспекторы, чтобы избежать уголовной ответственности, решили дать взятку следователю. Они попросили 41-летнего руководителя подразделения стать посредником в даче взятки. Тот согласился и предложил следователю 2 млн рублей. Следователь сообщил о поступившем предложении руководству.

В начале февраля 2023 года инспекторы ДПС решили отказаться от посредничества своего руководителя и лично предложили следователю 600 тыс. рублей. После чего 6 февраля уже бывший 39-летний инспектор ДПС передал взятку. После этого злоумышленников задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Двоих злоумышленников подозревают в покушении на дачу взятки группой лиц по предварительному сговору. Третьего — в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

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