В Краснодарском крае будут судить производителя мебели за обман заказчиков на 900 тыс. рублей

В полиции Кореновского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 39-летнего местного жителя.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель предлагал услуги по изготовлению кухонных гарнитуров и мебели для дома. Злоумышленник заключил договоры с 12 заказчиками и взял предоплату. Но обязательства мебельщик не выполнил и перестал выходить на связь. Ущерб превысил 900 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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