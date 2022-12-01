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В Краснодарском крае будут судить производителя мебели за обман заказчиков на 900 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-proizvoditelya-mebeli-za-obman-zakazchikov-na-900-tys-rublej
В Краснодарском крае будут судить производителя мебели за обман заказчиков на 900 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Кореновского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 39-летнего местного жителя.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель предлагал услуги по изготовлению кухонных гарнитуров и мебели для дома. Злоумышленник заключил договоры с 12 заказчиками и взял предоплату. Но обязательства мебельщик не выполнил и перестал выходить на связь. Ущерб превысил 900 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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