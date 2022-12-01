На Кубани задержали мошенницу, набравшую кредитов на 730 тыс. рублей по фальшивым паспортам

Подозреваемая — 24-летняя жительница Пензенской области. Она обвиняется в мошенничестве при получении кредитов.

По данным полиции, девушка купила в интернете два фальшивых паспорта жительниц Московской области, но со своей фотографией. Она приехала в Самару и оформила два кредита на новые документы и уехала из области.

Службы безопасности банков после просрочки первых выплат направили требования об оплате должницам. Тогда выяснили, что женщины не имеют отношения к Самарской области и кредиты не оформляли, а паспорта были поддельными.

Мошенницу задержали в Краснодарском крае. Установили причастность девушки к еще пяти аналогичным преступлениям. За полученные деньги она покупала мобильные телефоны, которые потом перепродавала.

Обвиняемая свою вину признала. Ущерб банкам составил более 730 тыс. рублей. Счета мошенницы арестовали, уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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