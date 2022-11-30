В долг и под проценты: в Краснодаре приезжий выманил у знакомых более 13 млн рублей
В полицию Краснодара поступило восемь заявлений о мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что знакомый взял у них деньги взаймы или на хранение под проценты, а потом исчез.
Часть потерпевших узнала о нем от общих знакомых, другие познакомились с ним в одном из фитнес-клубов. Мужчина произвел приятное впечатление, и люди отдали ему деньги. Первое время некоторые из них получали обещанные проценты, а потом новый знакомый перестал выходить на связь. Сумма ущерба восьми потерпевших превысила 13 млн рублей.
Полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Красноярска. Его задержали в одном из отелей Москвы.
Похищенные деньги мужчина успел потратить. На подозреваемого завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: аферист из Тихорецка представлялся в соцсетях девушкой и «брал в долг» у мужчин.
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа