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В долг и под проценты: в Краснодаре приезжий выманил у знакомых более 13 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dolg-i-pod-protsenty-v-krasnodare-priezzhij-vymanil-u-znakomyh-bolee-13-mln-rublej
В долг и под проценты: в Краснодаре приезжий выманил у знакомых более 13 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара поступило восемь заявлений о мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что знакомый взял у них деньги взаймы или на хранение под проценты, а потом исчез.

Часть потерпевших узнала о нем от общих знакомых, другие познакомились с ним в одном из фитнес-клубов. Мужчина произвел приятное впечатление, и люди отдали ему деньги. Первое время некоторые из них получали обещанные проценты, а потом новый знакомый перестал выходить на связь. Сумма ущерба восьми потерпевших превысила 13 млн рублей.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Красноярска. Его задержали в одном из отелей Москвы.

Похищенные деньги мужчина успел потратить. На подозреваемого завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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