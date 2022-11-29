Аферист из Тихорецка представлялся в соцсетях девушкой и «брал в долг» у мужчин

Житель Тихорецка завел страницу в соцсети от лица несуществующей девушки. Рассказывая о тяжелом материальном положении, «дама» похитила у двух мужчин более 57 тыс. рублей.

О мошенничестве в полицию Краснодара заявил местный житель. Он рассказал, что познакомился в соцсети с девушкой. В ходе переписки новая знакомая пожаловалась на тяжелое материальное положение и попросила одолжить денег. Мужчина согласился и перевел на указанную девушкой карту 50 тыс. рублей. Возврата долга он не дождался.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Тихорецка. Парня задержали в его доме и доставили в Краснодар. Выяснилось, что подозреваемый создал фейковую страницу от имени девушки, чтобы обманным путем убеждать мужчин переводить деньги. Полицейские установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению. Тогда он «взял в долг» 7 тыс. рублей. Полученными деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению.

На подозреваемого завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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