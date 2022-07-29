Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае будут судить подрядчика за мошенничество на 12 млн рублей

Происшествия
29.07.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-podryadchika-za-moshennichestvo-na-12-mln-rublej
В Краснодарском крае будут судить подрядчика за мошенничество на 12 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мошенничество раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2019 году директор строительной фирмы заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ с железнодорожной организацией. Однако он не располагал производственной базой, техникой, рабочей силой и необходимым количеством материалов для выполнения части работ.

Мужчина предоставил заказчику документы о приемке и стоимости выполненных работ и получил оплату. При этом в документах была заведомо недостоверная информация. Сумма ущерба железнодорожной организации превысила 12 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении 41-летнего подозреваемого направили в суд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Читайте также: в Краснодаре обещавшая бизнесмену пост вице-мэра Сочи аферистка получила 1,5 года колонии.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Краснодаре пожилая женщина попала под трамвай
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Прямой эфир
Мы в соцсетях