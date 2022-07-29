В Краснодарском крае будут судить подрядчика за мошенничество на 12 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мошенничество раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2019 году директор строительной фирмы заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ с железнодорожной организацией. Однако он не располагал производственной базой, техникой, рабочей силой и необходимым количеством материалов для выполнения части работ.

Мужчина предоставил заказчику документы о приемке и стоимости выполненных работ и получил оплату. При этом в документах была заведомо недостоверная информация. Сумма ущерба железнодорожной организации превысила 12 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении 41-летнего подозреваемого направили в суд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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