Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре обещавшая бизнесмену пост вице-мэра Сочи аферистка получила 1,5 года колонии

Происшествия
28.07.2022 13:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obeshhavshaya-biznesmenu-post-vitse-mera-sochi-aferistka-poluchila-1-5-goda-kolonii
В Краснодаре обещавшая бизнесмену пост вице-мэра Сочи аферистка получила 1,5 года колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первомайский районный суд Краснодара признал бывшую жену экс-командира дивизии ВДВ виновной в мошенничестве на сумму 5,8 млн рублей.

Суд признал, что в 2008 году женщина вместе с супругом получила от предпринимателя указанную сумму за «помощь» в получении поста замглавы Сочи по строительству и транспортному хозяйству. Обещание мошенники не выполнили, деньги не вернули. Бизнесмен, занявший эти деньги у знакомых, впал в депрессию и покончил с собой. Экс-командира дивизии ВДВ в 2015 году приговорили к двум годам заключения.

Его жена отрицала свое участие в преступлении. Она сообщала, что была не в курсе договоренностей супруга с бизнесменом. Однако в суде представили рукописные расписки, фиксировавшие факт передачи денег и другие доказательства ее причастности.

«Суд не установил каких-либо противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимой в совершенном ею преступлении», — сказано в решении суда.

Женщину приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. В срок наказания включили время ее содержания под стражей с 22 июля 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: в Северском районе мужчина занял у знакомых 145 тыс. рублей и пропал.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Ейском районе полицейские доставили в больницу роженицу, не знавшую дорогу в роддом
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Краснодарском крае в ходе пьяной ссоры мужчина застрелил двух знакомых из ружья
В Краснодарском крае в ходе пьяной ссоры мужчина застрелил двух знакомых из ружья
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях