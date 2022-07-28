В Краснодаре обещавшая бизнесмену пост вице-мэра Сочи аферистка получила 1,5 года колонии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первомайский районный суд Краснодара признал бывшую жену экс-командира дивизии ВДВ виновной в мошенничестве на сумму 5,8 млн рублей.

Суд признал, что в 2008 году женщина вместе с супругом получила от предпринимателя указанную сумму за «помощь» в получении поста замглавы Сочи по строительству и транспортному хозяйству. Обещание мошенники не выполнили, деньги не вернули. Бизнесмен, занявший эти деньги у знакомых, впал в депрессию и покончил с собой. Экс-командира дивизии ВДВ в 2015 году приговорили к двум годам заключения.

Его жена отрицала свое участие в преступлении. Она сообщала, что была не в курсе договоренностей супруга с бизнесменом. Однако в суде представили рукописные расписки, фиксировавшие факт передачи денег и другие доказательства ее причастности.

«Суд не установил каких-либо противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимой в совершенном ею преступлении», — сказано в решении суда.

Женщину приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. В срок наказания включили время ее содержания под стражей с 22 июля 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

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