В Краснодарском крае будут судить подростка, укравшего инструменты у соседа

Преступление произошло в ночь на 1 декабря в станице Шкуринской Кущевского района.

По версии следствия, 16-летний местный житель решил ограбить дом, в котором временно никто не жил. Ночью он сломал навесной замок входной двери, зашел в дом и забрал инструменты и запчасти к бензоинструментам. Украденные предметы он хранил у себя дома, спрятав от матери. Хозяин дома через несколько дней заметил пропажу инструментов и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Позже подростка задержали. Он полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Парень вернул украденное законному владельцу.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили его материалы для рассмотрения в суд. Подростка подозревают в хищении чужого имущества. За это преступление ему грозит лишение свободы и штраф, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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