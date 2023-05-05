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Сумку с 10 млн рублей украли автоворы из внедорожника на парковке гипермаркета в Краснодаре

Происшествия
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Сумку с 10 млн рублей украли автоворы из внедорожника на парковке гипермаркета в Краснодаре
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Дерзкая кража произошла на парковке одного из гипермаркетов на Ростовском шоссе кубанской столицы.

В полицию позвонил мужчина и сказал, что из салона его припаркованного Toyota Land Cruiser пропала сумка, в которой наличными было 9,9 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили, что к краже причастны 30-летний житель Ставрополя и 39-летний житель Крыма.

Одного из злоумышленников задержали в Ставропольском крае, второго — в Краснодаре. Установили, что воры открывали машины при помощи сканера замков. На парковке другого торгового центра на улице Дзержинского они по аналогичной схеме украли из автомобиля Toyota Camry 15 тыс. рублей. Из двух машин воры украли около 10 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых поместили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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