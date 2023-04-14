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В Краснодарском крае будут судить мужчину, забившего приятеля насмерть резиновой палкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-muzhchinu-zabivshego-priyatelya-nasmert-rezinovoj-palkoj
В Краснодарском крае будут судить мужчину, забившего приятеля насмерть резиновой палкой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Динском районе завершили расследовать уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

По версии следствия, 11 февраля мужчина был дома вместе с 51-летним приятелем. Между мужчинами возник конфликт и завязалась драка. Злоумышленник избил пострадавшего руками, ногами и резиновой палкой по голове и телу. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью и умер на месте.

Возбудили уголовное дело. Обвиняемый во время предварительного следствия признал вину, он находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в Динской районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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