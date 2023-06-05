В Краснодарском крае будут судить мужчину, выстрелившего в подростка из винтовки из-за лая собаки

Преступление произошло вечером 8 марта в станице Казанской. Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд.

По версии следствия, в тот вечер 45-летний местный житель после употребления алкогольных напитков обратил внимание на лай своей собаки. Он взял пневматическую винтовку и вышел во двор. Мужчина увидел двух подростков и выстрелил в них. Один из парней получил травму и был госпитализирован. В результате стрельбы его здоровью причинили легкий вред.

Местного жителя обвиняют в хулиганстве. За это преступление ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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