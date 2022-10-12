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В Краснодарском крае будут судить мужчину, спилившего деревья на 64 млн рублей

Происшествия
12.10.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-muzhchinu-nezakonno-spivshego-238-derevev-na-64-mln-rublej
В Краснодарском крае будут судить мужчину, спилившего деревья на 64 млн рублей

В полиции по Курганинскому району завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины о незаконной рубке леса.

По данным следствия, работник из Крыловского района получил задание очистить территорию от сухостоя, обрезать и кронировать наклоненные деревья, которые мешали проезду техники. Он незаконно спилил на прилегающей к участку, где проводили работы, полезащитной полосе 79 деревьев породы гледичия и 159 ясеней. Ущерб превысил 64,7 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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