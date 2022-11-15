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В Краснодарском крае будут судить мошенника, продававшего несуществующие авиабилеты

Происшествия
15.11.2022 11:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-moshennika-prodavavshego-nesushhestvuyushhie-aviabilety
В Краснодарском крае будут судить мошенника, продававшего несуществующие авиабилеты

Полиция Армавира завершила расследование уголовного дела в отношении 22-летнего приезжего из Майкопа о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленник опубликовал в интернете объявления о продаже авиабилетов на рейс до Туркменистана. На его предложение откликнулись четверо покупателей, которые перевели на счет злоумышленника по 30 тыс. рублей. Мужчина получил деньги и перестал выходить на связь. В результате ущерб составил 120 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

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