В Краснодарском крае будут судить мошенника, продававшего несуществующие авиабилеты
Происшествия
15.11.2022 11:28
Полиция Армавира завершила расследование уголовного дела в отношении 22-летнего приезжего из Майкопа о мошенничестве.
По данным следствия, злоумышленник опубликовал в интернете объявления о продаже авиабилетов на рейс до Туркменистана. На его предложение откликнулись четверо покупателей, которые перевели на счет злоумышленника по 30 тыс. рублей. Мужчина получил деньги и перестал выходить на связь. В результате ущерб составил 120 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.
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