В Челябинской области краснодарец украл у жителей 2,5 млн рублей под предлогом решения вопросов с ДТП

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Златоусте полицейские задержали 18-летнего жителя Краснодара, который забирал деньги у пенсионеров после ложных сообщений об авариях с их родственниками.

В полицию обратились 10 местных жителей от 58 до 74 лет. Они рассказали, что мошенники сообщали им о родственнике, попавшем в ДТП. После этого потерпевшие передавали курьеру деньги, чтобы помочь близким. Пенсионеры отдавали молодому человеку от 80 до 500 тыс. рублей.

В ходе розыска курьера задержали. По предварительным данным, краснодарец нашел возможность «подработки» в интернете. В мессенджере ему сообщали адрес, после чего злоумышленник забирал деньги и переводил их организаторам мошеннической схемы. Часть суммы — проценты — он оставлял себе.

Выяснили, что житель Краснодара причастен к 10 случаям в Златоусте и еще 2 в Магнитогорске. Всего жители Челябинской области отдали курьеру около 2,5 млн рублей. Правоохранители изъяли более 500 тыс. рублей, часть денег он успел перечислить организаторам. Также по решению суда наложен арест на 200 тыс. рублей на его банковских счетах.

Расследование завершили, уголовное дело передали в суд. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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