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В Анапе столичный бизнесмен обманул 27 местных жителей на 10 млн рублей

Происшествия
10.11.2022 12:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-stolichnyj-biznesmen-obmanul-27-mestnyh-zhitelej-na-10-mln-rublej
В Анапе столичный бизнесмен обманул 27 местных жителей на 10 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным полиции, 46-летний житель Москвы приехал на время пожить в Анапу и дал в интернете объявление об изготовлении изделий из древесины.

Злоумышленник предлагал внести предоплату за товар. Жертвами афериста стали 27 анапчан. Они заказали деревянные бытовки и ящики для сельскохозяйственной продукции, но товар так и не получили. Злоумышленник получил от заказчиков более 10 млн рублей, отключил телефон и уехал в Москву.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Анапские оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали и поместили под стражу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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